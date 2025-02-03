Как не попасться на уловки мошенников, получая медицинские услуги, рассказали псковичам

15:02, 03 февраля 2025, ПАИ

О том, как не попасться на мошеннические схемы, получая медицинские услуги, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в новом выпуске программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 3 февраля.

«Начало разговора со стороны мошенников может быть любым. Вас могут пригласить на плановое обследование, запугать якобы плохими анализами или убедить заменить бумажный полис ОМС на электронный», – предостерёг эксперт. Распознать злоумышленника бывает очень трудно, а попасться на его удочку – легко, так как преступники знают не только фамилию, имя и отчество, но и другую информацию о человеке. «Они могут назвать настоящий диагноз, фамилии реальных врачей, адрес местной поликлиники или больницы», – сказал Александр Иванов.

«Преступники, втираясь в доверие, стараются выманить у жертвы секретные данные – код из СМС для доступа к «Госуслугам», номер паспорта, СНИЛС или даже сведения об имуществе», – рассказал гость студии и настоятельно порекомендовал никогда не сообщать личные данные, не переходить по ссылкам и самому связаться с организацией, из которой поступило обращение.

Об этом и многом другом – в подкасте «Копилки» в группе Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте».