Псковичи могут принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы – 2025»
Жителей Псковской области приглашают принять участие в ежегодном конкурсе «Герои Великой Победы – 2025», посвящённом сохранению памяти о героизме советских и российских воинов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.
Конкурс нацелен на воспитание патриотизма и гордости за подвиги героев среди молодежи. Участники могут представить свои работы в различных номинациях, включая «Патриотическую прозу и поэзию». Также предусмотрены специальные номинации, например, «Есть в каждой семье свой герой», где можно рассказать о вкладе семьи и родного края в победу.
Приём работ продлится до 1 мая 2025 года. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте.
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