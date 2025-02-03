Псковичи могут принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы – 2025»

14:04, 03 февраля 2025, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в ежегодном конкурсе «Герои Великой Победы – 2025», посвящённом сохранению памяти о героизме советских и российских воинов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Конкурс нацелен на воспитание патриотизма и гордости за подвиги героев среди молодежи. Участники могут представить свои работы в различных номинациях, включая «Патриотическую прозу и поэзию». Также предусмотрены специальные номинации, например, «Есть в каждой семье свой герой», где можно рассказать о вкладе семьи и родного края в победу.

Приём работ продлится до 1 мая 2025 года. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте.