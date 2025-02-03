Тёплые полы устраивают специалисты в церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах

14:09, 03 февраля 2025, ПАИ

Тёплые полы устраивают специалисты в церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Внутри церкви проложен водяной контур для теплых полов с регулировкой температурного режима в помещении храма, залита бетонная стяжка.

Ведутся работы по монтажу каркаса полов, монтируются лаги. В ходе ремонтно-реставрационных работ старые полы были разобраны. Лаги, находившиеся в хорошем состоянии, отреставрированы и будут использованы во время устройства новых полов. Проведено протезирование на местах, в которых начались деструктивные процессы. Часть лаг заменена полностью. Дерево прошло обработку септиками и противопожарными составами.

На кровле идет монтаж стропильных конструкций. Специалисты приступили к реставрации гранитных ступеней центрального входа.