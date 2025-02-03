Центральное отделение Сбербанка в Пскове закрылось на реконструкцию
Центральное отделение Сбербанка в Пскове закрылось до лета 2025 года, передаёт корреспондент ПАИ.
«Обслуживание клиентов приостановлено на период реконструкции до 2 июня 2025 года», – сообщили в Сбербанке.
До окончания ремонтных работ псковичи могут воспользоваться банковскими услугами в ближайших офисах на Яна Фабрициуса, 10 и Октябрьском проспекте, 14.
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