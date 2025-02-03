«Всем сердцем люблю биатлон»: псковский комментатор становится в один ряд с Губерниевым

16:50, 03 февраля 2025, ПАИ

Александр Кузьмин – известный псковский спортивный деятель, создатель большей части массовой беговой движухи в Псковской области. Именно благодаря ему в Пскове проводятся яркие и красочные забеги, которые собирают сотни участников со всей страны. Но с недавних пор Александр обрёл себя в ипостаси комментатора главных российских лыжных гонок и биатлонных баталий – зажигает многотысячные трибуны и гонит сильнейших российских и белорусских атлетов к финишу. Работает порой в связке с титаном отечественного комментирования Дмитрием Губерниевым. «Бегущий комментатор» за зиму поднял актив своего телеграм-канала с 2 до 12 тысяч подписчиков, и эта цифра продолжит расти, ведь главные биатлонные старты ещё впереди. В новом интервью мы узнали у Александра об уже достигнутых целях и взглянули на его довольно многообещающую перспективу.

– Здравствуйте, Александр. Какие промежуточные итоги нынешнего сезона можете для себя подвести?

– Половина зимнего сезона позади. Впереди самые важные старты, которые буду комментировать, скорее всего, в Белоруссии. Они пройдут где-то через полмесяца, сейчас там готовится трасса. Что касается мероприятий, которые уже прошли, это был «Кубок Содружества» в Рыбинске. Получил благодарность от местного главы города. Приглашали на местное радио, чтобы дал интервью. В общем, приняли гостеприимно по-звёздному. Пригласили комментировать ещё много событий в этом городе. Зарекомендовал себя там с лучшей стороны.

– Много ли уже поездили по стране в нынешнем сезоне?

– Каждые выходные комментирую. Расписан уже не только этот год, но даже в следующем занимают выходные. Мероприятий очень много. И даже в будние уже комментирую. В предстоящие выходные комментирую четыре мероприятия за три дня. Был в этом году в Чайковском. Там большой биатлон, все сильнейшие соревновались. И представители Белоруссии, и, конечно, представители команды России. Там тоже ярко встречают меня, уже не первый раз в Чайковском. И естественно, меня там уже забронировали на следующий год. Везде, куда приезжаю, организаторы говорят: «В следующем году тоже хотим сотрудничать с вами».

– На фоне отсутствия международных стартов сохранился ли у российских болельщиков интерес к биатлону?

– Конечно, болельщикам нужно зрелище. И раньше, когда шёл Кубок мира, все смотрели биатлон по телевизору. Теперь на наших звёздных биатлонистов, спортсменов можно смотреть воочию прямо на стадионах. Сейчас у страны внимание приковано именно к биатлонистам здесь, на российской земле. Проходят старты в таких городах, как Чайковский, Ижевск, Рыбинск, и там собираются по пять тысяч человек на трибунах. Здесь, конечно, фанаты не сходят с ума, но очень яро поддерживают каждого спортсмена. И отчасти моя задача – сделать так, чтобы они громко поддерживали каждого участника. Сейчас за биатлоном пристально следят в России. Большая аудитория у биатлона и в социальных сетях. Например, за два месяца у меня выросло количество подписчиков в телеграм-канале – более пяти тысяч человек пришло. Это всё только фанаты биатлона. И сейчас на каждом стадионе, хоть я и не Большунов или Латыпов, но, тем не менее, есть очередь из тех людей, которые берут автографы.

– Скажите, а вам вообще не сложно работать с такой большой аудиторией?

– Я всем сердцем люблю биатлон, поэтому для меня несложно его комментировать. Наоборот, я проживаю всю гонку вместе со спортсменами. И на протяжении полутора часов, пока проходит гонка, у меня нет даже секунды, когда могу замолчать и быть не в процессе гонки. Интрига сохраняется всегда до самого конца. Здесь никаких сложностей я не вижу. Есть свои лайфхаки, конечно, как сделать так, чтобы и болельщики были со мной на одной волне, и чтобы внимательно меня слушали, поддерживали каждого спортсмена. Есть заготовки свои специальные. Накануне перед гонкой я готовлюсь несколько часов вечером и утром ещё пару часов. Много эмоций отдаю, и даже на последней гонке засекал пульс во время комментирования. Он у меня, конечно, не такой, как у спортсменов на дистанции, но всё равно очень высокий. По ощущениям, как будто бы я бегу рядом, медленно пробегая всю гонку.

– До скольких ударов в минуту доходило?

– Средний пульс был 135 ударов в минуту. Это то же самое, как если я пробегу сейчас десять километров лёгким темпом.

– Вы уже упомянули, что в вашем телеграм-канале «Бегущий комментатор» произошёл большой прирост подписчиков. Ощущаете ли вы уже приток популярности?

– Безусловно, узнаваемость растёт, и не только среди болельщиков, но и среди множества именитых спортсменов. Вот сейчас, в эти выходные, например, на лыжном марафоне, если я раньше обращался к лидерам как к звёздам, то сейчас уже сами лидеры подходят ко мне и говорят «спасибо вам большое». Они уже воспринимают меня как звезду такую своеобразную. Действительно, сейчас я, наверное, вхожу в топ-5 комментаторов страны по подписчикам, занятости и, может быть, по импульсивности какой-то на стадионах. Было лестно наблюдать, что меня впервые за последние пять лет внесли в голосование на лучшего комментатора биатлона и лыжных гонок с такими титанами ремесла, как Дмитрий Губерниев, Андрей Романов, Всеволод Соловьёв, Александр Легков. Сейчас понятно, что я им проигрываю по популярности, но, тем не менее, быть в таком строю очень приятно. Это мотивирует, чтобы в этом году я комментировал ещё больше, ещё ярче, а в следующем году и вовсе в два раза больше.

– В Пскове вы ежегодно проводите большие забеги по окрестностям города. Удаётся ли вам привлечь спортсменов всероссийского уровня к этим активностям, пригласить их к нам в гости?

– Я приглашаю каждого. Вот, например, вчера приглашал Антона Бабикова и Александра Логинова к нам пробежаться. Проблема в том, что они в это время в отпуске. Уезжают ближе к морю, чтобы восстановить свои силы. Но, тем не менее, переговоры веду и с Антоном Смольским. Я дружу с этой семьёй призёров и олимпийских чемпионов из Белоруссии. Также приглашены и Максим Цветков, и Эдуард Латыпов, и Даниил Серохвостов. Это всё обсуждаемо. Вот сейчас я много приглашаю спортсменов из лёгкой атлетики. Например, Ярослав Бякин – открытие этого сезона, невероятный легкоатлет, который звездит на беговой арене, подтвердил своё участие в Псковском марафоне. Забег, кстати, соберёт рекордное количество участников. Ожидаем минимум 1500 спортсменов – это сразу на 600 человек больше, чем в прошлом году. Так как это юбилейный старт, мы планируем провести его грандиозно, с привлечением всех звёзд.

– Удалось ли вам почерпнуть что-нибудь из работы с Дмитрием Губерниевым?

– Дима – профессионал своего дела. Он и его сын подписались на мой телеграм-канал. Они следят за мной, я слежу за ними, мы хорошо общаемся. Дима мне посоветовал прочитать книгу «Мастерство эфирного выступления». Он сказал, что она перевернула его сознание в мире телевидения и ораторства. Он знает, что нужно публике, что нужно болельщикам, знает всё про всех спортсменов. Да, есть у него такая особенность, он не просто комментирует, а ещё и рассказывает о каких-то жизненных моментах спортсменов. Многие это не воспринимают всерьёз и говорят, что так делать не нужно. Мол, надо комментировать только спортивную составляющую – только то, что происходит на экране. Но моё мнение, людям интересно узнавать, что происходит у спортсменов за пределами соревнований. Вот, например, в эти выходные Ермил Вокуев выиграл лыжный марафон в Токсово. Мне довелось его комментировать, но мало кто знает, что он прилетел за два часа до гонки в Санкт-Петербург, добрался, еле успел размяться, но всё равно одержал победу. Это же интересный факт, о котором никто не знает. Как только я рассказал об этом зрителям, все начали это обсуждать. То есть мы должны рассказывать не только о том, классикой или коньком едет спортсмен, промахивается один или два выстрела. Нужно рассказывать, например, о том, что он позавтракал сегодня овсяной кашей и от этого бежал быстрее.

– Что-то себе перенимаете от Дмитрия Губерниева?

– Мне многие говорят, что мы схожи. По крайней мере, по эмоциональности. Непроизвольно мы перенимаем какие-то лучшие качества от ведущих комментаторов. Я не скажу, что я копирую – это точно не так. Но непроизвольно, действительно, какие-то такие моменты прослеживаются и в моём комментаторском ремесле, хотя в целом я сохраняю свою индивидуальность. Я отличаюсь от многих других именно своей импульсивностью и тем, что я проживаю каждую гонку вместе со спортсменами.

– У вас уже есть успехи на комментаторском поприще. Рано или поздно наши биатлонисты наконец отправятся на международные соревнования. Не ставите ли вы себе задачей прокомментировать какой-нибудь этап на Кубке мира по биатлону?

– Начнём с того, что если на международную арену вернутся наши биатлонисты, то в таком случае Дима Губерниев уедет на Кубки мира, а вся Россия останется на мне. Есть нюанс. Я, к сожалению, не знаю английского языка. И это большой барьер для того, чтобы работать там. И когда меня звали, наверное, ещё лет восемь назад работать на телеканале «Матч ТВ» за границей на Кубках мира, мне сказали, выучи английский, мы тебя берём. И я, к сожалению, так и не смог его выучить в силу разных обстоятельств. Поэтому на международную арену пройти сложновато, хотя сейчас у меня есть приглашение, в том числе в Казахстан. Недавно приглашали меня комментировать триатлон, но для международной публики. Я отказался, потому что не смог бы этого сделать. На данный момент я планирую комментировать всё в России, тем более тут такое огромное количество стартов. На каждые выходные очередь из организаторов, чтобы забрать меня на комментирование мероприятий: бег, ориентирование, лыжи, биатлон, гонки с препятствиями, велоспорт. В общем, все циклические виды спорта я комментирую с удовольствием. В эту пятницу впервые буду комментировать вид спорта падел. Трансляция будет длиться 12 часов.

– Может, когда-нибудь у вас появится желание поднять планку и выйти на международный уровень? Выучите английский и всё.

– Я это не исключаю. Но у нас страна огромная, и стартов здесь огромное количество. Шесть лет назад я комментировал мероприятия на 200 человек, а сейчас комментирую на несколько тысяч. Рост идёт от мероприятий, и у нас ещё есть огромное количество стартов. Почему бы не замахнуться на то, чтобы однажды какое-нибудь мероприятие провести с Дмитрием Губерниевым на сцене в Кремле? К этому надо стремиться. А то, что стремиться нужно в Европу, чтобы провести там какое-то мероприятие… Я думаю, во-первых, это не сложно, а во-вторых, здесь нужно расставить приоритеты. Я считаю, что в нашей стране огромное количество стартов. Здесь можно расти, развиваться и, как сказал Дима, можно стать единственным и самым лучшим.

– Какие планы у вас до конца зимнего сезона?

– Впереди у нас самый главный старт – Кубок сильнейших спортсменов. Сейчас мы следим, состоятся ли соревнования. Должны позвонить сегодня-завтра организаторы. Но, по моей информации, скорее всего, старт состоится. Со всей Белоруссии вывозят снег в Раубичи. Ещё я в этом сезоне поеду в Мурманск комментировать, как лыжники будут бороться на дистанции. Но вообще стартов очень много, их тяжело перечислить. Нужно смотреть график, но буквально каждые выходные где-нибудь будет меня слышно.

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