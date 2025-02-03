ФК «Псков» сыграет с профессиональной командой «Звезда» в турнире полпреда президента РФ в СЗФО

14:55, 03 февраля 2025, ПАИ

Стали известны результаты жеребьёвки турнира полпреда президента РФ в СЗФО, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 17 по 24 февраля. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Всего в соревнованиях примут участие десять команд, среди которых победители Третьей лиги, чемпионы своих регионов, профессиональный клуб и медийная команда.

ФК «Псков» сыграет в группе «Б» против ПФК «Звезда» (Санкт-Петербург), «Севера» (Мурманск), СШОР-1 «Кристалл» (Санкт-Петербург) и «Динамо-2» (Санкт-Петербург). Также в соревнованиях участвуют спортшкола «Ленинградец», медиакоманда «Чисто Питер», «Череповец», «Тосно» и «Максима».

После группового этапа в финале сыграют лидеры двух групп, а вторые места встретятся в матче за третье место.

18 февраля псковичи сыграют с «Кристаллом», 19 февраля – со «Звездой», 21 февраля – с «Севером» и 22 февраля – с «Динамо-2».

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