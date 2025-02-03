Пскович выиграл два золота на соревнованиях по гребле в Пакистане
Пскович Илья Безлук завоевал два золота на международных соревнованиях по академической гребле, которые прошли в Карачи (Пакистан). Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.
Илья Безлук выиграл золото в двойке с Артуром Владимировым среди спортсменов до 21 года, а также стал победителем в четвёрке с Филиппом Максимовым, Никитой Кудряшовым и Артуром Владимировым среди гребцов до 25 лет.
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