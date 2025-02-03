Первые выпускники программы «Цифровая журналистика» в ПсковГУ защитили магистерские дипломы

15:29, 03 февраля 2025, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялась защита выпускных квалификационных работ магистрантов сетевой образовательной программы «Цифровая журналистика», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Исследовательские проекты выпускников были посвящены телевизионной документалистике, формированию визуального компонента на материале нейросети, а также продвижению молодежной науки ПсковГУ студенческими медиа.

Директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Наталья Молчанова отметила, что это первый выпуск сетевой программы «Цифровая журналистика» и за время ее реализации проделана большая работа как сотрудниками кафедры и партнерами, так и студентами.

Руководитель программы Людмила Капитанова напомнила, что «Цифровая журналистика» – одна из первых сетевых программ ПсковГУ, реализация которой проходила совместно с факультетом журналистики Белорусского государственного университета.

«Договор между вузами строился на основании полного партнерства: 10 предметов дают специалисты БГУ и 10 – наши. Задача нашей программы – научить настоящего (или будущего) журналиста уверенно чувствовать себя во времени господства цифры, для чего, в первую очередь, он должен уметь держать в руках новые инструменты, а еще сознавать, что его отношения с аудиторией в настоящее время совершенно другие: она интерактивна и не только читает, смотрит и слушает, но и участвует в создании цифрового контента. Поэтому большое внимание уделялось построению занятий, формат которых поддержали наши белорусские коллеги. Среди них были и работодатели, и профессиональные журналисты, и теоретики, но знающие всю эту сферу», – рассказала профессор ПсковГУ Людмила Капитанова.

Напомним, сетевая образовательная программа «Цифровая журналистика» реализуется в ПсковГУ с 2022 года совместно с Белорусским государственным университетом. Ее цель – подготовка высококвалифицированных специалистов, журналистов-цифровиков, способных компетентно решать профессиональные задачи в современных цифровых медиа: онлайновой газетно-журнальной периодике, на телевидении, радио, информационных агентствах, а также в смежных информационно-коммуникационных сферах (пресс-службах, рекламных и PR-агентствах, издательствах).

Образовательная программа реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».