В России увеличили до 2 млн рублей штрафы за продажу вейпов и сигарет детям

15:27, 03 февраля 2025, ПАИ

В России увеличили до двух миллионов рублей штрафы за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с изменениями в статье 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ вводятся штрафы за продажу табачной продукции, никотинсодержащих изделий и подобных товаров несовершеннолетним. Теперь размер штрафа для физических лиц составляет от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч рублей, а для юридических – от полутора до двух миллионов рублей.

Напомним, что проект внесли на рассмотрение в конце ноября.