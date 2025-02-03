В России увеличили до 2 млн рублей штрафы за продажу вейпов и сигарет детям
В России увеличили до двух миллионов рублей штрафы за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
В соответствии с изменениями в статье 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ вводятся штрафы за продажу табачной продукции, никотинсодержащих изделий и подобных товаров несовершеннолетним. Теперь размер штрафа для физических лиц составляет от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч рублей, а для юридических – от полутора до двух миллионов рублей.
Напомним, что проект внесли на рассмотрение в конце ноября.
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