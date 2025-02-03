Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России увеличили до 2 млн рублей штрафы за продажу вейпов и сигарет детям

В России увеличили до двух миллионов рублей штрафы за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с изменениями в статье 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ вводятся штрафы за продажу табачной продукции, никотинсодержащих изделий и подобных товаров несовершеннолетним. Теперь размер штрафа для физических лиц составляет от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч рублей, а для юридических – от полутора до двух миллионов рублей.

Напомним, что проект внесли на рассмотрение в конце ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 февраля 2025

Детали предстоящего объединения четырёх больниц обсудили в Стругах Красных
03 февраля 2025

Псковский волонтёр рассказала о птичьей паре, спасённой от мазута на берегу Чёрного моря
03 февраля 2025

Как не попасться на уловки мошенников, получая медицинские услуги, рассказали псковичам
03 февраля 2025

Стало известно, где в Псковской области появятся новые ФАПы и врачебные амбулатории
03 февраля 2025

Около 80 человек участвует в акции «Ольгинский десант» в Псковской области
03 февраля 2025

Центральное отделение Сбербанка в Пскове закрылось на реконструкцию
03 февраля 2025

Уровень инфляции в Псковской области ниже среднего по Северо-западу - Андрей Токарев
03 февраля 2025

Псковские волонтёры готовы поехать ликвидировать последствия ЧС на побережье Чёрного моря – Дмитрий Яковлев

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...