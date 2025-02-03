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Происшествия

До шести лет тюрьмы грозит двум жителям Порховского района за кражу со взломом

Двух жителей Порховского района будут судить за кражу чужого имущества из дома, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что в один из дней ноября 2024 года двое ранее судимых мужчин были в нетрезвом состоянии. Они разбили окно и проникли в дом жительницы деревни Страшницы Порховского района. Оттуда они похитили имущество женщины.

Мужчин обвиняют в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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