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Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района

Чета Срубас из деревни Вейтлус Стругокрасненского района отметила бриллиантовую свадьбу – 60-летие совместной жизни, пишет газета «Струги».

Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района. Фото: газета «Струги»

Вера Михайловна и Валерий Иванович вырастили троих детей, шесть внуков, а теперь воспитывают и правнуков.

«Как признаются супруги, их дорога не была гладкой и ровной. Многое пришлось пережить. И Вера Михайловна, и Валерий Иванович родились в многодетных семьях, где было по девять детей. Поэтому с раннего детства познали нелёгкий сельский труд», – отметили в газете.

  • Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района
    Фото: газета «Струги»
  • Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района
    Фото: газета «Струги»
  • Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района
    Фото: газета «Струги»
  • Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района
    Фото: газета «Струги»
  • Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района
    Фото: газета «Струги»
  • Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района
    Фото: газета «Струги»
  • Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района
    Фото: газета «Струги»
  • Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района
    Фото: газета «Струги»
  • Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района
    Фото: газета «Струги»

Валерий Иванович родом из Белоруссии. Его семья перебралась на Псковщину, и уже в 13 лет он начал работать в колхозе. Мужчина выучился на тракториста, шофёра и техника-механика доильных установок. Даже после ухода на заслуженный отдых он ещё долго помогал родному колхозу.

«Его верная спутница такая же большая труженица. Не чуралась никакой работы. Трудилась и в животноводстве, и в полеводстве. А когда сына забрали в армию, чтобы не потерять его рабочее место, а он был киномехаником, освоила и эту специальность. По совместительству «крутила» кино в деревне. Несколько лет работала в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов. И везде была в передовиках, за что заработала, как и муж, немало наград. Оба являются ветеранами труда», – подчеркнули в газете.

Супруги признались, что живут вместе уже 62 года, а отношения узаконили только после двух лет совместного проживания, к тому времени у них уже был сын.

«Всё это время старались заботиться друг о друге. Свою любовь, которая когда-то нас связала, мы не растеряли», – признались в беседе Вера Михайловна и Валерий Иванович.

С бриллиантовой свадьбой их поздравил заместитель главы администрации округа Сергей Андреев и вручил цветы и подарок от главы округа Александра Волкова. Также прибыли с добрыми пожеланиями и подарками глава территориального управления «Новоселье» Артур Давыдов, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева и медсестра Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов Марина Леонтьева, которая поздравила супругов от всего коллектива.

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