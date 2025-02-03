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Общество

Приём онколога возобновили в Псковской детской областной больнице

Приём детского онколога возобновили в консультативно-диагностическом центре Псковской детской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Газис Сахаутдинов. Фото предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области

Доктор из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Газис Сахаутдинов трудоустроен по внешнему совместительству. Первый приём, на котором осмотрели 20 пациентов, провели 31 января.

Предварительная запись на приём по телефону (8 8112) 32-42-38, 32-42-39 или лечащим врачом в системе «Квазар».

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