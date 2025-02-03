Детали предстоящего объединения четырёх больниц обсудили в Стругах Красных

15:55, 03 февраля 2025, ПАИ

Детали преобразования медицинских учреждений северной части Псковской области 3 февраля обсудили в Стругокрасненской межрайонной больнице. Такие же встречи в ближайшие дни пройдут в Печорах, Гдове и Псковском районе. В мероприятии, с которого стартует процесс объединения, приняли участие спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и его заместитель Игорь Дитрих, главный врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер, главы Стругокрасненского и Плюсского муниципальных округов Александр Волков и Наталья Иванова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов









Об алгоритме предстоящего укрупнения четырёх медицинских организаций в одну большую Псковскую межрайонную больницу врачам рассказала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. «Присоединять будут Стругокрасненскую межрайонную, Печорскую и Гдовскую больницу. У нас получается большое объединение, которое будет обслуживать порядка 100 тысяч прикреплённого населения – как детского, так и взрослого. Пять обособленных структурных подразделений – это пять филиалов, которые будут работать в едином ключе», – обозначила масштаб преобразования руководитель облздрава.

Марина Гаращенко сразу выделила главное: отделения закрываться не будут, все обособленные структурные подразделения не только продолжат работу, но и будут дальше развиваться. В планах ближайшей пятилетки – капитальные ремонты, новое строительство, оснащение техникой.

Укрупнение, по словам руководителя комитета, позволит создать в большой больнице полноценное штатное расписание, организовать маршрутизацию пациентов, обеспечить соответствующую современным стандартам и клиническим рекомендациям медицинскую помощь.

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина пообещала внимательно изучить опыт каждого учреждения и филиала и сохранить лучшие наработки. «Работать мы будем с вами вместе. Переход будет постепенным. Мы обсудим всё до мельчайших деталей и постараемся сохранить все кадры. Я готова к диалогу с каждым из вас», – обратилась к коллективу руководитель больницы, которой в перспективе предстоит административно обеспечить работу всех пяти филиалов.

По словам председателя областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелики Шундер, на начальном этапе изменения коснутся только наименования учреждения. Все желающие смогут войти в состав рабочей группы, которая разработает макет нового трудового договора – от него будет зависеть положение об оплате труда, правила внутреннего распорядка, охрана труда. «Мы, конечно, поможем», – пообещала представитель профсоюзов.

Спикер Собрания Александр Котов напомнил участникам встречи, что за последние годы в систему здравоохранения были вложены беспрецедентные финансовые средства: строятся новые больницы, амбулатории и ФАПы, капитально ремонтируются корпуса, закупается современная техника, которая по своим характеристикам порой не уступает оснащению ведущих клиник Москвы и Петербурга. Но проблемы остаются. Одна из главных – кадровая.

«Проблема эта возникла не сегодня и не вчера, является закономерным результатом многих причин, в том числе демографических, схожая ситуация во многих регионах страны, – отметил Александр Котов. – В то же время мы все должны быть заинтересованы, чтобы вложенные средства давали отдачу при оказании медицинской помощи, чтобы максимально эффективно использовались все ресурсы. Сейчас важно сделать так, чтобы никто из вас не пострадал. Когда вершатся большие дела, в процессе бывают разные случаи. Именно поэтому здесь профсоюзы и мы, депутаты, – чтобы вам помогать, чтобы своевременно и чётко реагировать на сигналы».

Обращаясь к коллективу, Александр Котов попросил по максимуму воспользоваться преимуществами объединения учреждений и не повторять ошибок прошлого, когда при слиянии двух больниц в одну межрайонную и руководство, и врачи-специалисты ещё какое-то время делят коллег и пациентов на своих и чужих.

«Цель у нас одна – чтобы люди почувствовали изменения, чтобы медицинская помощь стала более доступной, чтобы пациенты могли получать пользу от современного оборудования. Это вполне по силам, только коллективы при этом должны быть главными помощниками, непосредственными участниками процесса, способными чётко и доходчиво отвечать людям на их вопросы», – добавил спикер.

Помощь в информировании пообещала коллегам-врачам и Марина Гаращенко. Руководитель комитета по здравоохранению выразила готовность отвечать на вопросы, в том числе собранные через профсоюзы, в рабочем порядке. «Мы открыты, доступны, прозрачны, ни от кого ничего не скрываем. В добрый путь!» – завершила встречу Марина Гаращенко.