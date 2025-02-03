Почти 5 тысяч единиц табачной продукции изъято из продажи после проверок псковского Роспотребнадзора

16:23, 03 февраля 2025, ПАИ

Почти 5 тысяч единиц табачной и никотинсодержащей продукции изъято из продажи в 2024 году после проверок псковского Роспотребнадзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше трети выездных обследований – 37% – закончились контрольными и мониторинговыми закупками, по результатам которых составлено 123 протокола об административных правонарушениях, из них 32 направлено в суды общей юрисдикции. Прекращена реализация 4761 единицы табачной и никотинсодержащей продукции.

По результатам 22% проведенных выездных обследований выданы предписания о прекращении нарушения обязательных требований ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части реализации табачной и никотинсодержащей продукции с открытой выкладкой либо без надлежаще оформленного перечня продукции с указанием цены.

14% выездных обследований не проведены из-за отсутствия контролируемых лиц по месту осуществления деятельности. При проведении 27% выездных обследований нарушений не выявлено.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области также принимает меры, направленные на пресечение дистанционной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией через общедоступные сайты в интернете. В 2024 году в суды было направлено шесть исковых заявлений о закрытии таких сайтов. Все заявления рассмотрены судом, а сайты заблокированы.