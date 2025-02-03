Больше восьми тысяч человек проголосовало за участников «Народного признания»

16:40, 03 февраля 2025, ПАИ

Больше восьми тысяч человек проголосовало за участников второго тура Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» на этот момент. Отдать свои голоса можно до 21 февраля.