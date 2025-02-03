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Общество

Больше восьми тысяч человек проголосовало за участников «Народного признания»

Больше восьми тысяч человек проголосовало за участников второго тура Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» на этот момент. Отдать свои голоса можно до 21 февраля.

Больше восьми тысяч человек проголосовало за участников «Народного признания». Фото: ПАИ

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в десяти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Второй этап голосования за номинантов пройдёт с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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