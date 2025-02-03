Проблему российских здравниц обозначил Игорь Иванов

17:22, 03 февраля 2025, ПАИ

О проблеме российских здравниц рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 февраля.

«На сегодняшний день все здравницы Псковской области осуществляют продажу социальных путёвок. В меньшей степени по ним работает санаторий «Хилово», а в большей – санатории «Голубые озёра» и «Черёха», – отметил гость программы. Он подчеркнул, что социальные путёвки никак не усложняют коммерческую деятельность санаториев, однако цены на них практически убыточные. «Цену социальной путёвки точно нужно пересматривать, и это даже государственная задача. Мы эту тему обсуждаем и на уровне федерации независимых профсоюзов, и на уровне наших представителей в Госдуме, в Совете Федерации», – сказал Игорь Иванов.

При таких обстоятельствах здравницы могут «провалиться», так как на путёвки для людей с ограниченными возможностями здоровья нужны особые затраты, выразил мнение председатель облсовпрофа. «Если цена на льготные путёвки будет ниже себестоимости, то коммерческие здравницы просто уйдут с рынка. Профсоюзные здравницы на себя все расходы тоже взять не могут, а иначе они тоже полетят в тартарары», – объяснил он.

«Это чревато тем, что Социальный фонд не сможет выполнить необходимый социальный заказ. Значит, те люди, которым необходимо сегодня сохранить своё здоровье, не получат должного обслуживания и лечения», – заключил Игорь Иванов.