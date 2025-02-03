Астероид массой 220 тысяч тонн летит на Землю: стоит ли паниковать

17:00, 03 февраля 2025, ПАИ

Астероид 2024 YR4 массой 220 тысяч тонн, возможно, столкнётся с Землёй в 2032 году. Вероятность столкновения составляет 1,3 %. Такие данные приводятся в автоматизированной системе NASA Sentry (система автоматического мониторинга столкновений с Землёй).

Небесное тело имеет ширину около 60 метров и в настоящее время находится на расстоянии 43,4 миллиона километров от нашей планеты. Отмечается, что в случае столкновения с Землёй скорость астероида будет 17,3 километра в секунду, а кинетическая энергия столкновения будет эквивалентна восьми мегатоннам тротилового эквивалента (мощность взрыва от бомбы, сброшенной на Хиросиму, была 15 килотонн тротилового эквивалента, то есть более чем в 533 раза меньше).

Несмотря на вероятность столкновения, повода для паники нет, отмечают специалисты. Столкновению присвоили рейтинг 3 по шкале Торино («Тесное сближение, заслуживающее внимания астрономов. Вычисления дают 1 % и большую вероятность столкновения, способного вызвать локальные разрушения на поверхности Земли. Наиболее вероятно, что новые телескопические наблюдения переведут данное событие на уровень 0. Событие заслуживает внимания общественности и представителей власти, если сближение произойдёт в течение последующего десятилетия»).