Улицы Некрасова и Белинского частично перекроют в Пскове

17:02, 03 февраля 2025, ПАИ

Улицы Некрасова и Белинского частично перекроют в Пскове для проведения дорожных работ, сообщили ПАИ в городской администрации.

С 4 по 10 февраля с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на чётной стороне улицы Некрасова от здания № 36 до улицы Карла Маркса.

Кроме того, с 10 по 21 февраля с 8:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на участке улицы Белинского в районе пересечения с переулком Белинского, а также в районе дома № 4 в Гдовском переулке.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.