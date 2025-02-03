14 выездов совершила псковская аварийно-спасательная служба за неделю
С 24 января по 2 февраля аварийно-спасательная служба Псковской области совершила 14 выездов на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГКУ «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».
Семь вызовов касалось ликвидации последствий ДТП, ещё три – обеспечения доступа в жилые и нежилые помещения, один связан с выездом на водные объекты. Ложными оказались три вызова.
При ликвидации последствий ДТП спасён один человек, ему оказана первая помощь.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадало в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области за неделю.
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