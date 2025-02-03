Сюжет телеканала «Первый Псковский» победил в одной из номинаций нацпремии «Страна»

19:55, 03 февраля 2025, ПАИ

Сюжет телеканала «Первый Псковский» «Пушкинский сидр» победил в номинации «Общий дом» в Национальной премии «Страна», сообщили организаторы.

Отметим, церемония X ежегодного открытого творческого конкурса Национальная Премия «Страна» проходит в Москве. На конкурсе представлены творческие работы тележурналистов, операторов, режиссёров со всей страны: документальные фильмы, короткометражные и полнометражные игровые картины, информационные сюжеты и музыкальные клипы.

Конкурс проводится при поддержке Администрации Президента России, Совета Федерации и Государственной Думы.