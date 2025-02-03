Псковичей приглашают принять участие в акции «Дарите книги с любовью»

21:18, 03 февраля 2025, ПАИ

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает присоединиться к девятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Акция состоится 5 февраля в актовом зале Псковской областной библиотеки в рамках самопрезентационной программы Совета молодых литераторов Псковской области. Начало в 18:00.

Присоединиться к акции книгодарения может каждый. Для этого необходимо принести издания (желательно 2023–2025 годов) на мероприятие.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Инициаторы акции – Российская государственная детская библиотека и ассоциация «Растим читателя» – проводят её при поддержке Минкультуры России, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей.