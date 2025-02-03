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Общество

План противопаводковых мероприятий на 2025 год утвердили в Псковской области

В Псковской области утверждён план противопаводковых мероприятий на 2025 год. Соответствующее распоряжение о мерах предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории региона подписал глава региона, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников, сообщили ПАИ пресс-службе правительства Псковской области.

В соответствии с распоряжением ответственным за мониторинг паводковой ситуации назначены оперативные группы профильных комиссий районов, муниципальных и городских округов. Они будут следить за развитием паводковых явлений. Ответственные лица будут контролировать уровень воды в водоёмах области и техническое состояние гидрологических и водопропускных сооружений. Также они будут следить за гидрологической обстановкой в регионе.

До начала паводкового периода ответственные группы должны обеспечить население островов и населённых пунктов, которые могут быть отрезаны от сообщения, продуктами питания и предметами первой необходимости. Также они должны подготовить силы и средства муниципальных звеньев единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к активным действиям в случае необходимости.

Главное управление МЧС России по Псковской области должно обеспечить готовность подразделений к возможным аварийно-спасательным работам в период паводка.

Распоряжение также включает в себя некоторые меры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, которые должны быть приняты исполнительными органами региона, ресурсоснабжающими организациями и областными филиалами федеральных ведомств.

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