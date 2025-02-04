Штраф о сокрытии от военкомата факта переезда увеличат в России

07:25, 04 февраля 2025, ПАИ

Правительство России поддержало законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трёх месяцев без регистрации по месту пребывания. Об этом пишет ТАСС.

По действующему законодательству, граждане обязаны сообщить в письменной форме или через портал госуслуг в военный комиссариат либо в местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, а также сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденные регистрацией, либо выезде из России на срок более шести месяцев или въезде в Россию.

Несообщение гражданином таких сведений влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за такие нарушения, размер штрафов в отзыве не указан.