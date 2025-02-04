Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие предметы запрещено освящать, рассказал протоиерей из Крыма

Какие предметы запрещено освящать, рассказал протоиерей Крымской митрополии Максим Тарасенко. Об этом пишет Sevastopol media.

Он отметил, что церковный чин предусматривает молитву «На благословление всякой вещи», но она подходит не для всего. Например, церковь не освящает предметы со знаками зодиака или оккультную символику. В таких случаях в обрядах принято отказывать.

Священник отметил, что благословения достойны только определенные предметы, которые связаны с верой и благими намерениями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 февраля 2025

5 февраля жители Псковской области услышат сирены
04 февраля 2025

Пскович претендует на звание лучшего лектора России
04 февраля 2025

Участники молодёжного центра Псковской епархии приглашают в поход выходного дня
03 февраля 2025

Детский игровой комплекс установят в Псковском районе
03 февраля 2025

Псковские школьники посетили интерактивно-познавательную программу в Доме офицеров
03 февраля 2025

Главную городскую ёлку разобрали в Пскове
03 февраля 2025

Косметолог отметила значимость генетики для красоты кожи
03 февраля 2025

Псковичей приглашают принять участие в акции «Дарите книги с любовью»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...