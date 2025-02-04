Какие предметы запрещено освящать, рассказал протоиерей из Крыма

07:46, 04 февраля 2025, ПАИ

Какие предметы запрещено освящать, рассказал протоиерей Крымской митрополии Максим Тарасенко. Об этом пишет Sevastopol media.

Он отметил, что церковный чин предусматривает молитву «На благословление всякой вещи», но она подходит не для всего. Например, церковь не освящает предметы со знаками зодиака или оккультную символику. В таких случаях в обрядах принято отказывать.

Священник отметил, что благословения достойны только определенные предметы, которые связаны с верой и благими намерениями.