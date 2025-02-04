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Общество

Участники молодёжного центра Псковской епархии приглашают в поход выходного дня

8 февраля состоится поход выходного дня, который пройдет по маршруту от деревни Вашина Гора Печорского района до Старого Изборска по правому берегу Мальской долины.

Фото молодёжного центра "Трилучье"

Участники молодежного центра Псковской епархии «Трилучье» приглашают желающих присоединиться к пешему походу длиной в 15 км.

С собой нужно иметь личный термос с горячим напитком, бутерброды и печенье, также рекомендуется взять «пенку» для привалов, ножик и доску. Рекомендуется удобная тёплая одежда и ботинки. Участвовать могут все желающие старше 10 лет. Сбор в 8:00, возвращение около 17:00.

Подробнее - в группе «Трилучья» в соцсети «ВКонтакте».

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