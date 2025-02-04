Пскович претендует на звание лучшего лектора России

09:33, 04 февраля 2025, ПАИ

Заместитель директора по образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум. Псков» Александр Цветков представит Псковскую область в финале четвёртого сезона Всероссийского конкурса «Знание. Лектор», который проводит общество «Знание». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Александр Цветков победил в окружном этапе с лекцией об использовании педагогами искусственного интеллекта. В финал прошли 140 участников из 52 регионов, что подчёркивает высокий уровень конкуренции.

Победители конкурса «Знание. Лектор» получат шанс попасть в региональные команды лекторов общества «Знание», а также по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.