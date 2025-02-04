5 февраля жители Псковской области услышат сирены

09:42, 04 февраля 2025, ПАИ

5 февраля в Псковской области состоится плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

В 8:00 и в 8:10 на региональном уровне, в 08:20 – на муниципальном уровне запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем». Затем будет передано сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и в 12:10 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.