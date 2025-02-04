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Общество

Почти 30% псковских эйчаров удаётся сохранять беспристрастность, увольняя сотрудников

Только 26 % опрошенных псковских менеджеров по персоналу беспристрастно относятся к увольнению сотрудников, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

15 % эйчаров – участников опроса рассказали, что при увольнении работника они испытывают беспокойство, ещё 8 % – грусть, 6 % – стыд, жалость и чувство ответственности за судьбу уволенного сотрудника. Испытывают страх, чувство вины и облегчение – 2 %, а один из ста ощущают правоту.

Чтобы уволить человека, 42 % эйчаров составляют план беседы, 30 % – детально формулируют причины расставания, 20 % – подбирают законные обоснования, а 19 % – просчитывают последствия для компании. 7 % менеджеров по персоналу стремятся снизить уровень стресса увольняемого, 6 % стараются помочь с дальнейшим трудоустройством, а ещё 3 % эйчаров готовятся к диалогу так, чтобы бывший сотрудник остался лоялен к компании.

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