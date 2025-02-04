Почти половина всех случаев ОРВИ в Псковской области приходится на Псков

10:27, 04 февраля 2025, ПАИ

В Пскове зарегистрирован 1691 случай ОРВИ, или 46,1% от общего количества по региону, сообщили ПАИ в управлении Роспотребнадзора. Всего на неделе с 27 января по 2 февраля в регионе заболело 3 668 человек, 58,7% - дети до 14 лет.

Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, уточнили в ведомстве. Зарегистрировано также девять случаев гриппа.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся и воспитанников в регионе закрыт 21 класс в 16 средних школах, одна группа детского сада, одна группа в среднем профессиональном образовательном учреждении.

От гриппа в Псковской области привились 299 146 человек - 51% населения.