Почти половина всех случаев ОРВИ в Псковской области приходится на Псков
В Пскове зарегистрирован 1691 случай ОРВИ, или 46,1% от общего количества по региону, сообщили ПАИ в управлении Роспотребнадзора. Всего на неделе с 27 января по 2 февраля в регионе заболело 3 668 человек, 58,7% - дети до 14 лет.
Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, уточнили в ведомстве. Зарегистрировано также девять случаев гриппа.
В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся и воспитанников в регионе закрыт 21 класс в 16 средних школах, одна группа детского сада, одна группа в среднем профессиональном образовательном учреждении.
От гриппа в Псковской области привились 299 146 человек - 51% населения.
Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»
Российские паспорта получили переехавшие в Псковскую область из Германии соотечественники