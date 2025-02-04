Пскович прошёл отбор на первенство России по биатлону

11:55, 04 февраля 2025, ПАИ

Пскович Глеб Макеев прошёл отбор на первенство России по биатлону, заняв пятое место на первенстве Северо-Западного федерального округа в Сыктывкаре. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Олег Макеев.

Глеб Макеев участвует в соревнованиях среди юношей 2008-2009 годов рождения. Вчера, 3 февраля, пскович занял пятое место в индивидуальной гонке среди 40 участников из шести регионов СЗФО. Глеб Макеев допустил всего четыре промаха – три на второй лёжке и один на второй стойке.

Пьедестал заняли спортсмены из Коми и Санкт-Петербурга. Заняв пятое место, Глеб Макеев обеспечил себе путёвку на первенство страны вне зависимости от результатов спринта, который состоится завтра, 5 февраля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».