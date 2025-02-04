Отметить Масленицу в палатах у Сокольей башни приглашают псковичей

11:42, 04 февраля 2025, ПАИ

Отметить Масленицу в палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7) приглашают псковичей. Участникам праздника расскажут о значении Масленицы для русского народа и обрядах каждого дня большой Масленичной недели, отметили в пресс-службе Псковского музея.

Также гости познакомятся с рецептами традиционной псковской кухни и услышат живое фольклорное пение. С весенними закличками и кричалками участники прогуляются масленичным поездом вокруг палат у Сокольей башни, поучаствуют в народных играх и забавах, а также смастерят куколку-масленицу.

Для организованных групп возможно проведение программы с угощением блинами. Телефон для записи 8 8112 33 13 90 доп.1.