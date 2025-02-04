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Общество

Школьники Псковской области могут стать участниками конкурса научно-популярных видео «Знаешь? Научи!»

Псковские школьники могут принять участие в четвертом сезоне конкурса «Знаешь? Научи!». Об этом сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Конкурс позволяет ребятам заявить о себе как о будущих молодых ученых, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи. Победителей ждут увлекательные поездки, техника и сертификаты на образовательные курсы. Впервые участие в конкурсе примут школьники из Белоруссии.

Участие в нем дает возможность талантливым школьникам в возрасте от 6 до 18 лет не только получить новый опыт и знакомства с единомышленниками, но и вырасти в научной сфере. Четвертый сезон научно-популярного конкурса видео «Знаешь? Научи!» продлится до 15 мая 2025 года. Для участия в конкурсе необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе Атомариум.

«Всероссийский конкурс «Знаешь? Научи!» — проект Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. В прошлом сезоне в нем участвовало более 8 тысяч школьников. За три сезона в конкурсе приняли участие более 15 тысяч школьников, на различных информационных ресурсах было опубликовано 75 тысяч материалов о проекте. В связи с растущей популярностью конкурса и интереса со стороны детской аудитории принято решение о его продлении на четвертый сезон. Первый этап конкурса — прием работ — стартовал 20 декабря 2024 года.

Юные исследователи могут представить свои видеоролики в пяти тематических номинациях от таких партнеров, как Госкорпорация «Росатом», ПАО «СИБУР-Холдинг», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ООО «ПСК Фарма». Номинации взаимосвязаны со школьными предметами, что позволит участникам выбрать ту, которая наиболее соответствует их интересам. Дополнительные номинации, в которых выберут лучшую школу и наставника, по-прежнему будут доступны для участия. Их партнерами выступают издательство «Наука» и информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум».

В каждой из пяти номинаций призовые места будут присуждаться в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа. Таким образом будут определены 15 победителей тематических номинаций в трех возрастных категориях среди 45 финалистов. Победителей среди полуфиналистов определит жюри конкурса. В его состав входят ученые, представители бизнеса, создатели научно-популярного контента. Торжественная церемония награждения победителей состоится в 2025 году. Авторы лучших видеороликов получат ценные призы от партнеров конкурса, среди них: электросамокаты, техника для учебы, экскурсии на уникальные технологические предприятия и эксклюзивная научная литература. Также к участию в церемонии будут приглашены представители региона, который возглавит рейтинг дополнительной номинации «Марафон регионов».

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