Больше тысячи посылок бесплатно отправили жители Псковской области в зону СВО

12:00, 04 февраля 2025, ПАИ

В прошлом году почта приняла больше тысячи бесплатных посылок для военнослужащих на СВО из Псковской области. Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.

«В течение года сотрудники почтовых отделений Псковской области уделяли максимальное внимание посылкам данной категории. Все отправления в зону специальной военной операции находятся на особом контроле, порядок их обработки является приоритетным. Напоминаем псковичам, что передавать отправление оператору нужно обязательно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг», — уточнила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Посылки из Псковской области попадают в логистический центр почты в Москве. Там почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.