На одном из островов Японии выпал самый обильный за всю историю снегопад

13:21, 04 февраля 2025, ПАИ

На одном из островов Японии выпал самый обильный за всю историю наблюдений снегопад, сообщают местные СМИ.

Речь идёт о японском острове Хоккайдо. В ночь на вторник (по японскому времени) здесь выпало рекордное количество снега. Например, в одном из городов этого острова за сутки выпало 120 сантиметров снега.

Снегопады продолжатся и в других регионах Японии, отмечают метеорологи.