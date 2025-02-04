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Общество

На одном из островов Японии выпал самый обильный за всю историю снегопад

На одном из островов Японии выпал самый обильный за всю историю наблюдений снегопад, сообщают местные СМИ.

Журналисты выходят в эфир, стоя по пояс в снегу. Скриншот сюжета TBS news

Речь идёт о японском острове Хоккайдо. В ночь на вторник (по японскому времени) здесь выпало рекордное количество снега. Например, в одном из городов этого острова за сутки выпало 120 сантиметров снега.

Снегопады продолжатся и в других регионах Японии, отмечают метеорологи.

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