На одном из островов Японии выпал самый обильный за всю историю снегопад
На одном из островов Японии выпал самый обильный за всю историю наблюдений снегопад, сообщают местные СМИ.
Речь идёт о японском острове Хоккайдо. В ночь на вторник (по японскому времени) здесь выпало рекордное количество снега. Например, в одном из городов этого острова за сутки выпало 120 сантиметров снега.
Снегопады продолжатся и в других регионах Японии, отмечают метеорологи.
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