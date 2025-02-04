Что делать при возгорании гаджета, рассказали псковичам в МЧС

13:46, 04 февраля 2025, ПАИ

Что делать, если загорелся гаджет, рассказали псковичам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В такой ситуации следует прикрыть дыхательные пути или задержать дыхание, отметили в ведомстве. Для тушения лучше всего использовать пенный, сухой химический или углекислотный огнетушитель, обратили внимание в МЧС.

«Если же огнетушителя под рукой нет, то можно использовать металлическую кастрюлю или крышку, только не стеклянную или керамическую посуду; кухонную соду; землю из цветочного горшка; плотное покрывало или ткань», – подчеркнули в пресс-службе.

Также псковичей призвали ни в коем случае не заливать смартфон водой, так как в некоторых случаях это может только усугубить ситуацию, добавили в МЧС.

Добавим, что в Псковской области за 2024 год произошло 2156 пожаров. Из них 323 случая (15%) случились из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования. За январь таких происшествий было 19.

«Тема безопасной эксплуатации электросетей и оборудования является достаточно актуальной. Это обусловлено как современной тенденцией активного использования большого количества электронных приборов и гаджетов, так и состоянием электросетей. В домах старого жилого фонда они часто не рассчитаны на текущую нагрузку», – заверили в ведомстве.