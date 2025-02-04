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Общество

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Родная игрушка»

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка», который призван поддержать отечественных производителей игр и игрушек. Свои проекты на рассмотрение организаторов уже предложили жители всех регионов России, включая представителей Псковской области. В общей сложности подано более 12 тысяч заявок. Заявки принимаются до 14 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Участниками конкурса могут стать профессиональные производители игрушек, коллективы и независимые авторы в возрасте старше 14 лет. Конкурс проводит общество «Знание» совместно с «Движением первых» по пяти номинациям: «Лучшая сюжетно-образная игрушка», «Настольная игра», «Техническая и технологическая игрушка», «Конструкторы и сборные модели», «Мультимедийный проект».

Наибольшая конкуренция на сегодня развернулась в категориях «Сюжетно-образная игрушка» и «Настольная игра» – более 80 процентов всех заявок объединили именно эти два конкурсных направления.

Во многих регионах страны есть свои традиционные игрушки, которые стали частью различных ремесел и даже символами территорий. Например, широко известны резная птица счастья на Русском Севере, а также тряпичные самодельные куклы у разных народов. Современные технологии видоизменяют увлечения и интересы детей. Появляются новые подходы и к созданию игрушек. Наиболее интересные из них призван объединить новый конкурс. По его итогам до 25 лучших проектов будут запущены в первый тираж.

Во время опроса каждый второй респондент отметил, что в магазинах недостаточно игрушек, созданных в традициях российской культуры и истории. Кроме того, половина опрошенных подчеркнула, что считает важным дарить детям игрушки отечественного производства.

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