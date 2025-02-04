Какие работы ведёт горводоканал на улице Максима Горького, объяснил глава Пскова

14:23, 04 февраля 2025, ПАИ

Какие работы ведёт горводоканал на улице Максима Горького в Пскове и почему они занимают столько времени, объяснил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Под улицей на глубине шести метров проходит канализационный коллектор, проложенный около 75 лет назад необычным методом: в слое бутового камня был вырезан тоннель протяженностью около километра, внутри которого установили канализационную трубу. Со временем и труба, и тоннель пришли в негодность, а сверху уже были проложены различные инженерные коммуникации: водопровод, электричество, связь, теплоснабжение, ливневая канализация.

«Эти обстоятельства существенно осложнили процесс замены коллектора. К тому же коллектор остаётся действующим, поскольку его отключение оставило бы жителей без водоснабжения», – уточнил Борис Елкин.

Сейчас у дома № 12 идёт устройство временного покрытия. В феврале пройдут работы на небольшом отрезке возле дома № 10. Останется самое сложное место – участок под Рижским проспектом.

«Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, специалисты установят колодец, через который будут спускаться в шахту, очищать ее от песка и камней, прокладывать новую канализационную трубу и обустраивать вокруг неё бетонную «капсулу», предотвращающую просадку дорожного полотна. Предполагается, что все работы завершатся к концу весны», – рассказал Борис Елкин.