Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове собственник Дома Оглоблиной пытается исключить памятник из перечня ОКН

Собственник памятника регионального значения «Дом Оглоблиной» в Пскове пытается исключить памятник из перечня объектов культурного наследия. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Здесь и далее: скриншоты сюжета телеканала «Первый Псковский»

В начале XX века владелицей жилого дома на берегу реки Псковы в конце улицы Герцена была Любовь Оглоблина. Сейчас памятник – пример каменной жилой застройки губернского Пскова. До 2005 года представлял собой двухэтажное здание. В процессе многократной смены недобросовестных собственников постепенно «растаял».

«Когда собственник не принимает никаких мер по сохранности объекта культурного наследия, а совершенно противоположные действия совершает, то есть его действия направлены на то, чтобы этот объект медленно, но уверенно разбирался. И в итоге от объекта, который в 2011 году имел стены и крышу, остаётся только часть фундамента», – рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Позиция собственника – исключить памятник из реестра объектов культурного наследия, чтобы избежать действий по его сохранности. Подрядчик это объясняет тем, что спасать уже нечего. При этом неоднократные предписания и предупреждения контрольных органов им не выполнялись.

«Мы сейчас обращаемся в суд и просим в судебном порядке наложить запрет на регистрационные действия с объектом недвижимости и начинаем уже тогда работы по изъятию у недобросовестных собственников. Это нам помогает в работе», – уточнил Вадим Нэдик.

Региональный памятник «Дом Оглоблиной» представляет интерес с архитектурной и исторической точки зрения, как памятник и часть комплекса возле Гремячей башни.

«В случае принятия судом положительного решения потом появятся новые собственники, которые примут надлежащие меры по сохранению этого объекта культурного наследия», –отметила начальник отдела государственного контроля в области охраны объектов культурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Екатерина Иванова.

Памятник должен быть сохранён и восстановлен в том виде, в котором он существовал ранее, заключила Екатерина Иванова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 февраля 2025

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове с 6 февраля
04 февраля 2025

Парк у Псковской городской больницы обустроят в этом году
04 февраля 2025

Когда Псковская областная больница полностью перейдёт на электронные карточки пациентов, рассказал главврач
04 февраля 2025

Самая большая семья в Псковской области: у Ларионовых родился 16-й ребёнок
04 февраля 2025

Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в два раза
04 февраля 2025

Евгений Панфёров высказал свою позицию о совместительстве работы медперсонала в госмедучреждении и частных клиниках
04 февраля 2025

Почти тонну живого мотыля не пропустили через госграницу в Псковской области
04 февраля 2025

Псковские выпускники вузов оценили трудность поиска работы почти на семь баллов

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...