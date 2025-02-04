В Пскове собственник Дома Оглоблиной пытается исключить памятник из перечня ОКН

16:47, 04 февраля 2025, ПАИ

Собственник памятника регионального значения «Дом Оглоблиной» в Пскове пытается исключить памятник из перечня объектов культурного наследия. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

В начале XX века владелицей жилого дома на берегу реки Псковы в конце улицы Герцена была Любовь Оглоблина. Сейчас памятник – пример каменной жилой застройки губернского Пскова. До 2005 года представлял собой двухэтажное здание. В процессе многократной смены недобросовестных собственников постепенно «растаял».

«Когда собственник не принимает никаких мер по сохранности объекта культурного наследия, а совершенно противоположные действия совершает, то есть его действия направлены на то, чтобы этот объект медленно, но уверенно разбирался. И в итоге от объекта, который в 2011 году имел стены и крышу, остаётся только часть фундамента», – рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Позиция собственника – исключить памятник из реестра объектов культурного наследия, чтобы избежать действий по его сохранности. Подрядчик это объясняет тем, что спасать уже нечего. При этом неоднократные предписания и предупреждения контрольных органов им не выполнялись.

«Мы сейчас обращаемся в суд и просим в судебном порядке наложить запрет на регистрационные действия с объектом недвижимости и начинаем уже тогда работы по изъятию у недобросовестных собственников. Это нам помогает в работе», – уточнил Вадим Нэдик.

Региональный памятник «Дом Оглоблиной» представляет интерес с архитектурной и исторической точки зрения, как памятник и часть комплекса возле Гремячей башни.

«В случае принятия судом положительного решения потом появятся новые собственники, которые примут надлежащие меры по сохранению этого объекта культурного наследия», –отметила начальник отдела государственного контроля в области охраны объектов культурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Екатерина Иванова.

Памятник должен быть сохранён и восстановлен в том виде, в котором он существовал ранее, заключила Екатерина Иванова.