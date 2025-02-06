Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Прогноз по развитию ключевой ставки дал Андрей Козлов

О том, какое решение в отношении ключевой ставки может вынести совет директоров Банка России на заседании 14 февраля, корреспонденту ПАИ рассказал председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Андрей Козлов: «После заседания в феврале ключевая ставка может начать понемногу снижаться». Фото: ПАИ

«Я думаю, что ключевая ставка сохранится, как и на последнем заседании. Наверное, предпосылки для увеличения есть, но мне кажется, что она и так уже рекордно высокая», – выразил мнение Андрей Козлов. Рассуждая об изменениях ключевой ставки, он вспомнил, что в 2022 году она доходила до 20%, но после «откатилась» до 7,5%: «Такая модель через некоторое время будет и у нас. Думаю, что после ближайшего заседания Банка России ставка уже может понемногу уменьшаться».

Сейчас ключевая ставка, по мнению собеседника ПАИ, сдерживает рост экономики, которая в России динамично развивалась в течение последних двух лет. «На данный момент какого-то грандиозного скачка в росте экономики у нас не будет. Просто бывают такие периоды, когда где-то надо чуть-чуть приостановиться, а потом динамично двигаться вперёд. Сейчас период непростой, поэтому надеюсь, что мы это всё преодолеем с минимальными потерями и затратами», – заключил Андрей Козлов.

Напомним, что в декабре 2024 года Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 февраля 2025

Чем заменить отдых на Черноморском побережье, рассказали специалисты
06 февраля 2025

Более 70 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за месяц
05 февраля 2025

О рынке недвижимости в Псковской области и не только поговорили на «Серебряном дожде». Главное
05 февраля 2025

Новую гостиницу за миллиард рублей строят в Пскове: на объекте уже ведут монолитные работы
05 февраля 2025

Сумма полученных псковичами налоговых вычетов выросла за год почти в два раза
05 февраля 2025

Выгодно ли вкладываться в покупку недвижимости в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, объяснили псковичам
05 февраля 2025

О способах подачи налоговой декларации напомнили псковичам
05 февраля 2025

Рынок загородного жилья в Псковской области займут новые игроки – Роман Максименко

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...