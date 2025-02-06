Прогноз по развитию ключевой ставки дал Андрей Козлов

15:19, 04 февраля 2025, ПАИ

О том, какое решение в отношении ключевой ставки может вынести совет директоров Банка России на заседании 14 февраля, корреспонденту ПАИ рассказал председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

«Я думаю, что ключевая ставка сохранится, как и на последнем заседании. Наверное, предпосылки для увеличения есть, но мне кажется, что она и так уже рекордно высокая», – выразил мнение Андрей Козлов. Рассуждая об изменениях ключевой ставки, он вспомнил, что в 2022 году она доходила до 20%, но после «откатилась» до 7,5%: «Такая модель через некоторое время будет и у нас. Думаю, что после ближайшего заседания Банка России ставка уже может понемногу уменьшаться».

Сейчас ключевая ставка, по мнению собеседника ПАИ, сдерживает рост экономики, которая в России динамично развивалась в течение последних двух лет. «На данный момент какого-то грандиозного скачка в росте экономики у нас не будет. Просто бывают такие периоды, когда где-то надо чуть-чуть приостановиться, а потом динамично двигаться вперёд. Сейчас период непростой, поэтому надеюсь, что мы это всё преодолеем с минимальными потерями и затратами», – заключил Андрей Козлов.

Напомним, что в декабре 2024 года Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 %.