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5 февраля можно будет бесплатно посетить Изборский музей-заповедник

5 февраля можно будет бесплатно посетить Изборский музей-заповедник, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: Изборский музей-заповедник

Желающих приглашают познакомиться с историей Изборска на выставке «Изборск – открытый город», отправиться в страну чудес на выставке «Реальность волшебства», увидеть «Святые места России» на полотнах известного художника, академика Константина Константинова и многое другое.

На бесплатное посещение музея в первую среду месяца имеют право несовершеннолетние граждане и студенты, обучающиеся по основным профессиональным программам, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также пенсионеры.

Бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, многодетные семьи, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, участники СВО и их семьи. Кроме того, бесплатно пройти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ и международной организации музеев (ИКОМ).

Для прохода в музей, посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории.

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