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Происшествия

Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере Куньинского района

Тело ранее пропавшего 62-летнего мужчины обнаружили спасатели областной службы спасения в Куньинском районе при проведении поисково-водолазных работ. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере Куньинского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере Куньинского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере Куньинского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере Куньинского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере Куньинского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Тело извлечено и передано следственно-оперативной группе.

На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства выясняются.

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