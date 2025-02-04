Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере Куньинского района
Тело ранее пропавшего 62-летнего мужчины обнаружили спасатели областной службы спасения в Куньинском районе при проведении поисково-водолазных работ. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Тело извлечено и передано следственно-оперативной группе.
На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства выясняются.
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