Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере Куньинского района

15:31, 04 февраля 2025, ПАИ

Тело ранее пропавшего 62-летнего мужчины обнаружили спасатели областной службы спасения в Куньинском районе при проведении поисково-водолазных работ. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Тело извлечено и передано следственно-оперативной группе.

На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства выясняются.