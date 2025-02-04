Многодетный житель Великих Лук предстанет перед судом за жестокое обращение со своими одиннадцатью детьми

15:41, 04 февраля 2025, ПАИ

Отца одиннадцати детей из Великих Лук обвиняют в жестоком обращении с ними, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Уголовное дело в отношении великолучанина поступило на рассмотрение мировому судье судебного участка № 39 Великих Лук.

Судебное заседание назначено на 11 февраля.