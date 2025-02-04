Новая схема движения транспорта действует в районе площади аэропорта в Пскове

16:08, 04 февраля 2025, ПАИ

Новая схема движения транспорта, предусмотренная проектом, вступила в действие в районе площади псковского аэропорта сегодня, 4 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина





Теперь из Островского переулка водители могут повернуть налево на Крестовское шоссе. Движение на этом участке регулируется светофором.

Кроме того, по решению комиссии по безопасности дорожного движения этот перекресток будет оборудован регулируемым пешеходным переходом, добавил глава города.