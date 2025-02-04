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Общество

Новая схема движения транспорта действует в районе площади аэропорта в Пскове

Новая схема движения транспорта, предусмотренная проектом, вступила в действие в районе площади псковского аэропорта сегодня, 4 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

  • Новая схема движения транспорта действует в районе площади аэропорта в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Новая схема движения транспорта действует в районе площади аэропорта в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Новая схема движения транспорта действует в районе площади аэропорта в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Теперь из Островского переулка водители могут повернуть налево на Крестовское шоссе. Движение на этом участке регулируется светофором.

Кроме того, по решению комиссии по безопасности дорожного движения этот перекресток будет оборудован регулируемым пешеходным переходом, добавил глава города.

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