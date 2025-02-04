Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в два раза

17:21, 04 февраля 2025, ПАИ

Билайн по итогам 2024 года увеличил продажи умных колонок в два раза. Данные ретейл-сети компании оценивались по отношению к 2023 году.

Среди лидеров оказался «Яндекс». Самыми популярными моделями стали «Станция Лайт» (фиолетовая), «Станция Мини Плюс с часами» – чёрная и синяя, а также «Станция Лайт 2 с часами» – розовая, синяя и фиолетовая. Умные колонки двух других крупных брендов (Сбер и VK) по итогам прошлого года (по сравнению с 2023 годом) оказались менее популярны у клиентов. Продажи моделей SberBoom упали на треть, а «VK Капсул» – более чем на 25 %.

Наиболее востребованными в 2024 году оказались умные колонки двух ценовых сегментов: до 5 000 рублей, а также от 5 000 до 10 000 рублей. Пик продаж таких устройств пришёлся на декабрь.

«Двукратный рост продаж в этой категории – это результат не только стабильного интереса клиентов к умным колонкам, но и наших целенаправленных усилий по развитию этого направления. Мы активно работали над тем, чтобы сделать лучшие технологии доступными для наших клиентов, обеспечивая удобство выбора и высокий уровень сервиса. Очевидным лидером остается «Яндекс» с его экосистемой, которая задаёт стандарты интеграции и комфорта. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты могли найти решения, которые соответствуют их запросам, в бюджетном и среднем ценовых сегментах», – отметил директор по коммерции розничного бизнеса билайна Кирилл Ивашев.

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