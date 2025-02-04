Псковские выпускники вузов оценили трудность поиска работы почти на семь баллов

16:50, 04 февраля 2025, ПАИ

Опрошенные псковские выпускники вузов 2022–2024 годов оценили сложность поиска работы на 6,6 балла из десяти, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Результаты опроса показали, что чем младше выпускник-респондент, тем сложнее ему найти работу после учёбы. Так, дипломированные специалисты 2022 года оценили сложность трудоустройства в 6,3 балла, а выпускники 2024 года – на 6,8 балла.

Большинство участников опроса, а именно 61 %, главной помехой при трудоустройстве назвали отсутствие опыта. Также каждый десятый выпускник отметил слишком низкие зарплатные предложения на старте карьеры, а каждый одиннадцатый удивился малому числу вакансий по профессии. Среди прочих трудностей молодые люди назвали невозможность совмещать работу с дальнейшей учёбой, неумение составлять резюме и разочарование в профессии.

Ранее работодатели СЗФО рассказали, что всё ещё склонны ставить тройки знаниям и профессиональной подготовке людей, только недавно окончивших вуз.