Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские выпускники вузов оценили трудность поиска работы почти на семь баллов

Опрошенные псковские выпускники вузов 2022–2024 годов оценили сложность поиска работы на 6,6 балла из десяти, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Результаты опроса показали, что чем младше выпускник-респондент, тем сложнее ему найти работу после учёбы. Так, дипломированные специалисты 2022 года оценили сложность трудоустройства в 6,3 балла, а выпускники 2024 года – на 6,8 балла.

Большинство участников опроса, а именно 61 %, главной помехой при трудоустройстве назвали отсутствие опыта. Также каждый десятый выпускник отметил слишком низкие зарплатные предложения на старте карьеры, а каждый одиннадцатый удивился малому числу вакансий по профессии. Среди прочих трудностей молодые люди назвали невозможность совмещать работу с дальнейшей учёбой, неумение составлять резюме и разочарование в профессии.

Ранее работодатели СЗФО рассказали, что всё ещё склонны ставить тройки знаниям и профессиональной подготовке людей, только недавно окончивших вуз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 февраля 2025

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове с 6 февраля
04 февраля 2025

Парк у Псковской городской больницы обустроят в этом году
04 февраля 2025

Когда Псковская областная больница полностью перейдёт на электронные карточки пациентов, рассказал главврач
04 февраля 2025

Самая большая семья в Псковской области: у Ларионовых родился 16-й ребёнок
04 февраля 2025

Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в два раза
04 февраля 2025

Евгений Панфёров высказал свою позицию о совместительстве работы медперсонала в госмедучреждении и частных клиниках
04 февраля 2025

Почти тонну живого мотыля не пропустили через госграницу в Псковской области
04 февраля 2025

Псковские выпускники вузов оценили трудность поиска работы почти на семь баллов

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...