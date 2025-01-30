Работодатели из СЗФО рассказали, насколько они довольны уровнем подготовки выпускников

09:23, 30 января 2025, ПАИ

Насколько работодатели из Северо-Западного федерального округа (СЗФО) довольны уровнем подготовки выпускников, выяснили аналитики hh.ru.

Работодатели в большинстве всё ещё склонны ставить тройки знаниям и профессиональной подготовке недавних студентов. Причём за три года доля тех, кто ставил три из пяти баллов, выросла лишь на 8 %, отмечается по итогам исследования.

В то же время на 17 % уменьшилась доля среди работодателей, которые недовольны подготовкой молодых специалистов и ставили двойку знаниям выпускников. Теперь таких лишь 26 % компаний (в 2021 году было 43 %). При этом на 4 % увеличилась доля компаний, которые довольны подготовкой молодых кандидатов, правда количество таких работодателей небольшое – лишь 7 %, прошедших опрос.

Местные работодатели стали чаще обращать внимание на наличие высшего образования в портфолио молодых соискателей: доля таких компаний за три года выросла на 9 %, до 70 %. При этом на 4 % уменьшилась доля тех, для кого важно, диплом какого именно вуза принёс выпускник. Сейчас такими подробностями образования интересуются 37 % работодателей.

Спрос на молодых специалистов для российского рынка труда остался актуальным. Больше всего работодатели ждут выпускников технических вузов и ссузов. Также востребованы молодые специалисты, которые имеют социально-экономическое и строительное образование. Выросла и потребность в молодых кадрах, которые имеют медицинское образование (за три года рост составил 5 %).

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