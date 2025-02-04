Самая большая семья в Псковской области: у Ларионовых родился 16-й ребёнок

17:37, 04 февраля 2025, ПАИ

Многодетную маму Наталью Ларионову, которая родила 16-го ребёнка, выписали из Псковского перинатального центра во вторник, 4 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Такие семьи достойны уважения и восхищения. Мы всегда со своей стороны всячески сопровождаем таких многодетных мам, всячески помогаем и, естественно, оказываем помощь сопровождения уже после родов в любое удобное время. Хочется пожелать семье здоровья, процветания, и чтобы были силы растить достойное поколение», – отметила главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

Семью с этим событием поздравила заместитель председателя регионального комитета по соцзащите Елена Фёдорова. «Мы очень надеемся, что, глядя на эту счастливую семью, наши молодые люди будут брать пример. Хочу отметить, что в регионе уделяется особое внимание семьям, тем более многодетным», – сказала она.

Сама семья живёт в Опочецком районе, рассказала мама Наталья Ларионова. Её муж и старший сын сейчас принимают участие в специальной военной операции. «Я очень горжусь ими. Наверное, не каждый так сможет. Испытываю большое чувство гордости», – сказала она.

Региональные и муниципальные власти активно поддерживают многодетную семью. «Дети – это цветы жизни. Считаю, что каждая женщина должна выносить, родить и воспитать ребёнка. Тем более врачи у нас в Псковской области везде хорошие, особенно здесь, в перинатальном центре. Материнство – это точно труд», – поделилась многодетная мать.

Семья активно участвует в жизни Опочецкого района. Например, недавно она помогла в открытии филиала Детского фонда в Опочке.

«Самое главное, что мы доносим нашим детям, – это уважать старших. А если они хотят развиваться в каких-то направлениях – пении, рисовании, чтении стихов или волонтёрстве, мы всё это поддерживаем», – заключила она.

Отметим, что семья Ларионовых – самая большая в Псковской области.