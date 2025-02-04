Сотни жителей Псковской области присоединились к флешмобу по отжиманиям в поддержку онкобольных

18:17, 04 февраля 2025, ПАИ

Жители Псковской области присоединились к флешмобу по коллективному отжиманию в поддержку людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Он проходит в Пскове и Великих Луках, передает корреспондент ПАИ.

Мероприятие проводит «Молодая Гвардия» при поддержке комитета по спорту Псковской области.

К флешмобу присоединились сотни людей.