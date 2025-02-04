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Спорт

Сотни жителей Псковской области присоединились к флешмобу по отжиманиям в поддержку онкобольных

Жители Псковской области присоединились к флешмобу по коллективному отжиманию в поддержку людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Он проходит в Пскове и Великих Луках, передает корреспондент ПАИ.

Мероприятие проводит «Молодая Гвардия» при поддержке комитета по спорту Псковской области.

К флешмобу присоединились сотни людей.

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