Сотни жителей Псковской области присоединились к флешмобу по отжиманиям в поддержку онкобольных
Жители Псковской области присоединились к флешмобу по коллективному отжиманию в поддержку людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Он проходит в Пскове и Великих Луках, передает корреспондент ПАИ.
Мероприятие проводит «Молодая Гвардия» при поддержке комитета по спорту Псковской области.
К флешмобу присоединились сотни людей.
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Сотни жителей Псковской области присоединились к флешмобу по отжиманиям в поддержку онкобольных
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