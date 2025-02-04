Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове с 6 февраля

18:20, 04 февраля 2025, ПАИ

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове в связи с дорожными работами с 16 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации.

6 февраля с 8:00 до 16:00 закрывается для движения участок улицы Фрунзе вблизи дома № 59.

С 6 по 7 февраля с 8:00 до 17:00 закрывается для движения участок Нижнечерёхинской дороги от дома № 41 до дома № 35. С 17:00 до 8:00 движение будет открыто ежедневно.

8 февраля с 8:30 до 22:00 будет ограничено движение по одной полосе на Октябрьском проспекте в районе пересечения с улицей Некрасова.