Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове с 6 февраля
Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове в связи с дорожными работами с 16 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации.
6 февраля с 8:00 до 16:00 закрывается для движения участок улицы Фрунзе вблизи дома № 59.
С 6 по 7 февраля с 8:00 до 17:00 закрывается для движения участок Нижнечерёхинской дороги от дома № 41 до дома № 35. С 17:00 до 8:00 движение будет открыто ежедневно.
8 февраля с 8:30 до 22:00 будет ограничено движение по одной полосе на Октябрьском проспекте в районе пересечения с улицей Некрасова.
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