Реорганизацию Печорской районной больницы обсудила Марина Гаращенко с коллективом медучреждения

18:30, 04 февраля 2025, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко встретилась с коллективом Печорской районной больницы, чтобы обсудить предстоящую реорганизацию – объединение с Псковской межрайонной больницей. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

На мероприятии присутствовали сотрудники комитета по здравоохранению, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, председатель Псковского областного профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер, глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

В ходе встречи Марина Гаращенко отметила, что сейчас Печорская районная больница уже активно взаимодействует с Псковской межрайонной больницей. Туда маршрутизируются пациенты по некоторым направлениям. Объединение поможет снять административные барьеры и выстроить медицинскую помощь в едином правильном ключе в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава.

«Вы уже хорошо знакомы с коллегами из Псковской межрайонной больницы, взаимодействуете практически в ежедневном режиме. Не стоит переживать насчёт объединения. Для вас и пациентов ничего не изменится. Вы будете самостоятельно и самодостаточно развиваться. Вы видите, что в рамках поручения президента мы проводим большую реконструкцию больницы. Будем и дальше участвовать в национальных, федеральных и региональных проектах. На днях выйдет распоряжение правительства Псковской области. Все социальные гарантии, социальные выплаты, в том числе президентские, сохраняются. Наша задача – обеспечить работу всех служб в полном объёме и правильном ключе, гарантировать населению исполнение государственных гарантий», – рассказала председатель комитета по здравоохранению.

Опасения коллег, что Печорская больница станет «донором» головной организации, развеял заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов. «Если мы вас оставим без ресурсов, то вы не сможете оказывать медицинскую помощь людям, а это наша главная задача. Будет централизация административных служб, но мы будем смотреть конкретно по точкам, где находятся люди. Например, в объединённой Невельской больнице «закупщики» находятся в Невеле и в Новосокольниках, в других филиалах их не было. Хорошего специалиста по закупкам или бухгалтера сложно найти, поэтому разбрасываться кадрами мы не можем себе позволить. Заявки на необходимые вам нужды вы будете формировать самостоятельно, исходя из своих потребностей», – подчеркнул он.

Аналогичная встреча прошла в Пскове с коллективом Псковской межрайонной больницы и её палкинским филиалом. В ней также участвовали главы Псковского и Палкинского районов Наталья Фёдорова и Ольга Потапова.

«Мы слаженный, сформированный коллектив, умеющий решать сложные и непростые задачи. Мы выедем во все точки, изучим опыт коллег. Уверена, у них есть чем поделиться с нами. Лучшие практики мы распространим на большую объединённую Псковскую межрайонную больницу. Важен каждый сотрудник, мы хотим сохранить коллективы. Наша большая задача – провести комплекс мероприятий, который позволит большой больнице, увеличивать продолжительность жизни наших граждан. Работы много, но мы справимся», – выступила перед коллективом главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

Напомним, что вчера прошла встреча с коллективом Стругокрасненской межрайонной больницы, которая станет филиалом Псковской межрайонной больницы.